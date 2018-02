Caminhão tomba sobre ponte e interdita a Castelo Um caminhão baú tombou, na manhã desta segunda-feira, 30, sobre uma ponte, no quilômetro 205 da rodovia Castelo Branco, em Itatinga, próximo de Botucatu. As quatro faixas da rodovia ficaram interditadas durante cerca de cinco horas. Formou-se uma fila de veículos nos dois sentidos da estrada. Policiais rodoviários passaram a desviar o trânsito para a vicinal de Pardinho. O motorista Daniel Santana, de 45 anos, disse que cochilou no volante e perdeu o controle do veículo. Ele tinha saído de manhã, de São Paulo, e seguia para Bauru com uma carga da rede de hipermercados Wal Mart. O caminhão ficou atravessado sobre a ponte e por pouco não despencou de uma altura de 40 metros. No local, a rodovia sofre um afunilamento, pois as obras da segunda ponte, na Serra de Botucatu, estão paradas desde a década de 70.