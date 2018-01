Caminhão tombado vaza gases tóxicos em Barueri Na manhã desta quinta-feira, dia 2, um caminhão tombou derramando tonéis contendo cloreto de benzina. O material, tóxico, gerou vazamento do gás no bairro Engenho Novo, em Barueri, São Paulo. Agentes da Cetesb e seis equipes do Corpo de Bombeiro atuam no local para conter o vazamento da substância considerada tóxica e corrosiva. A área, residencial, foi isolada. Não há notícia de vítimas até o momento.