Caminhões ganham isenção de Zona Azul O pagamento da Zona Azul para carga e descarga de caminhões foi isento entre as 7 e as 9 horas pela CET. A liberação atinge 130 vias localizadas dentro do centro expandido da cidade. Após as 9 horas, o valor de R$ 3,60 por hora voltará a ser cobrado.