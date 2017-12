Caminhões quebrados ajudam a aumentar trânsito em SP Dois caminhões quebrados na Marginal do Pinheiros atrapalhavam o trânsito local e a aumentar o índice de congestionamento na manhã desta sexta-feira, 16, em São Paulo. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados, às 9 horas, 115 quilômetros de lentidão na cidade, acima da média para o horário, se comparado com registros de 2006, que foi de 100 quilômetros; porém, dentro da média para as medições de 2007, que chegaram a 123 km. O pior trecho congestionado era, às 9h15, na Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, na pista expressa, indo da Rodovia Castelo branco até a ponte da Casa Verde, onde ocorreu um acidente, por volta das 7 horas, envolvendo uma moto e um carro do Exército. A Marginal do Pinheiros registrava lentidão na pista sentido Interlagos, devido ao caminhão quebrado, que ocupava duas das sete faixas de rolamento da via, próximo à Rua Bento Farias. O mesmo acontecia próximo à ponte Cidade Jardim, onde outro caminhão quebrado estava estacionado na faixa da direita.