Caminhões quebrados causam lentidão na Marginal do Tietê Três caminhões quebrados desde as 6h30 desta quarta-feira, 28, complicavam o trânsito de veículos na pista sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê. Um deles ocupava a faixa da direita da pista local, próximo à ponte Julio de Mesquita Neto. O outro estava estacionado na faixa da direita, próximo à ponte Atílio Fontana e o terceiro se encontra na faixa dois, de quatro, próximo ao Cebolão. O trânsito causado por eles ajudava a aumentar o índice de congestionamento na cidade. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 7h30 foram registrados 53 quilômetros de congestionamento, índice bem acima da média para o horário, que é de 38 km. Os motoristas eram aconselhados a evitar a pista no sentido Castelo da Marginal do Tietê, que tinha quase 13 quilômetros de lentidão.