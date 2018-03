Caminhoneiro desacordado bate em outro caminhão na Marginal Tietê

SÃO PAULO - Um caminhoneiro passou mal enquanto dirigia na Marginal Tietê, altura da Ponte dos Remédios, por volta das 12h50 desta segunda-feira, 6. O motorista, desacordado, acertou outro caminhão na pista expressa da Marginal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teve uma parada cardiorrespiratória e estava desacordado quando foi socorrido. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional de Osasco, na Grande São Paulo.

Até as 15h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mantinha as duas faixas da esquerda interditadas por conta do acidente. Um guincho é esperado no local para remover os dois caminhões.