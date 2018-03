Caminhoneiro devolve carteira com R$ 10 mil no RS

O caminhoneiro Leonardo Dendena, de 65 anos, devolveu uma carteira com R$ 10 mil, talão de cheques e cartões de crédito encontrada em um banheiro de um posto em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. O dinheiro e os documentos pertenciam a um empresário do município de São Marcos, na mesma região. Impressionado com a atitude, o empresário procurou o jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, para fazer um agradecimento público. Inicialmente, Dendena nem abriu a carteira e tentou entregá-la intacta ao também motorista Jorge Caldato, de 54 anos, que havia utilizado o banheiro poucos minutos antes. Mas Caldato disse que o dinheiro e os documentos não eram seus e passou a ajudar Dendena a procurar o proprietário. Um folder que estava na carteira revelou um telefone, pelo qual os dois chegaram ao empresário, que voltou ao posto e recebeu seus pertences pessoalmente. Na nota ao jornal, o empresário, sem revelar seu nome por questões de segurança, apontou que "apesar de todas essas notícias de corrupção que nós vemos todos os dias, cheguei à conclusão que ainda existem pessoas honestas e de bom coração". Dendena admitiu que iniciativas como a que tomou são raras nos dias de hoje, mas não caiu em tentação. "Sempre que for comigo, irei devolver", afirmou.