Caminhoneiro é preso após balear manifestante em protesto contra aumento do diesel

SÃO PAULO - Um caminhoneiro que não aderiu às manifestações contra o aumento do preço do diesel foi preso na noite de segunda-feira, 21, em Itararé, na divisa de São Paulo com o Paraná, por suspeita de balear um manifestante que participava de protesto na rodovia PR-239, em Sengés (PR).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida por tiro no peito e encaminhada a um hospital em Ponta Grossa (PR).

Por volta das 22h30, o motorista passava por um bloqueio na rodovia PR-239 quando foi cercado por manifestantes. Após balear um dos integrantes do grupo, ele fugiu no sentido do interior de São Paulo. O homem, que não teve o nome revelado, foi detido na rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itararé, município localizado na divisa de São Paulo com o Paraná.

O caminhoneiro foi preso em flagrante e levado para um Distrito Policial (DP) em Itararé. Um revolver de calibre 38 foi encontrado com ele.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.