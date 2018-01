Caminhoneiros fazem exames de saúde na via Dutra Uma equipe de 40 profissionais, entre médicos, psicólogos e nutricionistas, fez hoje um plantão de 9 horas no km 168 da pista Rio/São Paulo, na rodovia Presidente Dutra. Eles examinaram cerca de 150 caminhoneiros que pararam no local. A avaliação faz parte do projeto Vida na Dutra é Saúde, realizado pela concessionária Nova Dutra, todos os meses. Além dos exames de saúde, os motoristas aproveitaram para cortar cabelo, fazer barba e ainda receberam orientações de como obter melhor qualidade de vida, mesmo tendo que ficar longas horas ao volante. Segundo a avaliação dos médicos, pressão alta por falta de alimentação correta, estresse e longa jornada de trabalho são os principais problemas enfrentados pelos motoristas que trabalham, em média, mais de doze horas por dia No trecho de Jacareí, a equipe de profissionais fez exames de pressão arterial, colesterol, glicose, além de avaliação oftalmológica nos caminhoneiros. Segundo o coordenador de tráfego da Nova Dutra, Marcos Brunelli, a campanha vem crescendo a cada mês. "Eles mesmos vão divulgando o projeto e a cada mês atendemos mais motoristas". Uma sessão de barba, cabelo e saúde dura em média 50 minutos. Os caminhoneiros são orientados inclusive sobre os males causados pela ingestão de medicamentos e substâncias estimulantes (rebites), sobre doenças sexualmente transmissíveis, e ainda, sobre exercícios que levam ao bem-estar. "A cada sessão, eles agradecem a iniciativa e a maioria diz não ter tempo para fazer exames periódicos", afirma Brunelli. Quando é detectado algum caso grave, como pressão muito alta, ou outro problema, o motorista é medicado ali mesmo, nas barracas de atendimento, e só pode seguir viagem depois que apresentar melhora. "A intenção é promover um acompanhamento da saúde dos motoristas, que recebem uma carteirinha e podem participar da campanha todos os meses", diz o coordenador. O projeto Vida na Dutra é Saúde começou no ano passado. Em junho, a campanha está marcada para o dia 20, no km 299, trecho de Resende.