Caminhoneiros liberam BR-101 em Santa Catarina

Os cerca de 500 caminhoneiros que interditavam totalmente o trecho do km 216 da Rodovia BR-101, em Palhoça, Santa Catarina, desde as 15 horas deste domingo, 30, liberaram a estrada por volta das 17 horas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O trânsito de automóveis começou novamente a fluir pelo desvio montado pela Enseada do Brito, entre os kms 323 e 235. Os caminhões, inclusive os que transportam asfalto para a reconstrução do trecho interditado há uma semana, na altura do Morro dos Macacos, ainda não podem passar, segundo a PRF. Segundo previsão do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit), apesar do bloqueio dos caminhões, a previsão para a liberação geral do trecho do km 235 da BR-101 para todos os tipos de veículos deverá ser após as 20 horas deste domingo.