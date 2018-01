Campanha conscientiza sobre segurança em corredores de ônibus Além da diminuição da velocidade de 60 para 50 quilômetros por hora nos corredores de ônibus, orientadores ficarão diariamente nos horários de pico da manhã e da tarde nas faixas de pedestre, como parte da campanha "Fique Ligado no Trânsito", que tem o objetivo de melhorar segurança dos pedestres, realizada pela SPTrans e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Nesta segunda, a campanha chegou ao quarto dos oito corredores da cidade, o das avenidas Teotônio Vilela e Robert Kennedy. Segundo a CET os problemas mais graves de segurança nos corredores são excesso de velocidade, pedestres que atravessam as ruas fora das faixas, e motos que invadem o espaço exclusivo dos ônibus. Esses problemas causam muitos atropelamentos. Os orientadores ficarão por um mês nos locais onde a campanha for implantada, até que a população esteja conscientizada. Além de segurarem sinais de "Pare" nas faixas, eles distribuem folhetos educativos para a população. As outras medidas prevêem a fiscalização da velocidade por radares e pelos marronzinhos, o treinamento dos motoristas de ônibus, uso de faixas com mensagens educativas e distribuição de panfletos nas escolas da região, nos ônibus e nos cruzamentos. A campanha já foi implantada em três outros corredores: Ibirapuera e Vereador José Diniz, Consolação e Rebouças, e São João e Francisco Matarazzo. Nos próximos meses, os corredores 9 de julho e Santo Amaro, Guarapiranga e M´Boi Mirim, João Dias e Itapecerica, e Rio Branco e Inajar de Souza passarão pelas mudanças.