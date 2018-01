Campanha contra pessoas com deficiência causa revolta no PR

CURITIBA - Um outdoor com a frase "Pelo fim dos privilégios para deficientes", no bairro Vista Alegre, em Curitiba, causou polêmica e revolta na cidade. A peça é atribuída ao Movimento pela Reforma dos Direitos (MRD), que tem uma página no Facebook.

Mesmo com a possibilidade de ser parte de uma peça publicitária, o teor da campanha não agradou as autoridades e muitas pessoas se manifestaram pelas redes sociais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O MRD usou sua página no Facebook para falar sobre o outdoor. "O nosso movimento recebeu muitas críticas e gerou diversas dúvidas. Mas não vamos nos calar nem nos intimidar com isso. Somos um movimento organizado, temos nossos objetivos bem claros e gostaríamos de explicá-los a todos", comentaram.

No meio da tarde, o grupo também postou uma mensagem contra os cotistas. "Você estuda por anos, dedica-se, vai bem na prova. Aí chega a lista e você perdeu seu futuro profissional por causa de uma cota. Coloque-se no lugar de quem passa por isso e pense: é justo?", questiona.

Segundo a secretária Mirella Prosdócimo, da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o outdoor surge justamente no momento em que a cidade se mobiliza pela inclusão. "No momento em que a prefeitura amplia suas ações para inclusão, lamentavelmente um grupo se manifesta de forma agressiva contra as pessoas com deficiência", comentou, por meio da assessoria.

A campanha acontece na semana do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3) e do Dia Mundial da Acessibilidade (5). O grupo já havia conquistado mais de mil curtidas em sua página no Facebook até as 20 horas desta segunda.