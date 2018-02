Campanha de vacinação contra gripe começa dia 23 de abril A campanha Vacinação Contra Gripe para o Idoso no Estado de São Paulo vai começar no dia 23 de abril e pretende vacinar pelo menos 2,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo estimativa da Secretaria de Estado da Saúde. O número corresponde à meta de 70% dos cerca de 3,6 milhões de idosos no Estado. Durante a campanha de 2007, de 23 de abril a 4 de maio (exceto nos dias 29 de abril e 1º de maio), serão aplicadas vacinas para imunizar os idosos residentes em São Paulo. A população terá à disposição 5.800 postos fixos, sem contar os cerca 500 volantes (aos sábado), funcionando das 8 às 17 horas. A distribuição e a aplicação das doses envolverão cerca de 30 mil profissionais, 2.300 carros e quatro barcos em todo o Estado. A campanha inclui também a vacinação dos idosos internados em cerca de 1.500 asilos e casas de repouso. Em 2006 o Estado teve 80,22% de adesão à campanha, superando a expectativa de 70%.