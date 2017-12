Campanha Papai Noel dos Correios será lançada hoje em todo o país

SÃO PAULO - A campanha Papai Noel dos Correios 2011 será lançada nas agências da empresa nesta sexta-feira, 11, em todo o país. O objetivo é ajudar a realizar, por meio de cartas, sonhos de milhares de crianças pobres. No ano passado, foram mais de 1 milhão de cartas destinadas ao Papai Noel, sendo que mais de 685 mil foram apadrinhadas. A estimativa este ano, segundo os Correios, é que essa marca seja superada.

A iniciativa busca - por meio de parcerias com escolas públicas, creches e abrigos - ajudar crianças em situação de carência social. Para atender a tantas crianças, os Correios contam com as participações da sociedade e de seus 110 mil funcionários.

Segundo a empresa, o apadrinhamento das cartas é feito de maneira igual em todo o país, em unidades dos Correios. As crianças escrevem cartas com pedidos de presentes de Natal endereçadas ao Papai Noel. Conforme vão sendo adotadas pelos padrinhos, vão tendo os apelos atendidos.

De acordo com os Correios, as informações sobre os prazos para o término da campanha e o local da casa do Papai Noel em cada estado estarão disponíveis a partir das 11h no site da empresa.