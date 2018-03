Campeão de moto é preso acusado de assalto no MS Campeão de motovelocidade do Paraná e sexto no ranking nacional da modalidade, Sandro de Souza da Silva foi preso hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado de assaltos. De acordo com o delegado André Pacheco, "o acusado era contratado pelos bandidos para fugir da policia, por ser um exímio piloto de moto e carro". No início do mês, Silva teria conseguido escapar de perseguição policial após roubar um malote de uma concessionária de automóveis, no centro de Campo Grande, contendo R$ 10 mil. Ele ainda é acusado de roubar motocicletas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, segundo a polícia. Durante a prisão, foram apreendas com Silva duas motos, avaliadas em R$ 100 mil. Ele ainda é acusado de usar o nome falso de Sandro Silva de Oliveira para comprar uma moto. Silva cumpria pena por assalto e roubo de malotes de empresas na Cadeia Pública da cidade de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Recebeu indulto natalino no ano passado e estava foragido desde então.