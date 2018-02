Campeãs do carnaval carioca voltam à avenida no sábado As escolas de samba campeãs do carnaval do Rio de Janeiro voltam no sábado, 24, à Marquês de Sapucaí para reapresentar ao público as fantasias, alegorias e a animação que conquistaram os jurados nos desfiles de 2007. A partir das 21 horas, desfilam no sambódromo do Rio, em ordem decrescente de colocação, as seis melhores do carnaval 2007. Na quinta-feira, 22, o site da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) indicava que ainda há ingressos à venda para o Desfile das Campeãs. No entanto, os ingressos mais baratos, os das arquibancadas populares dos setores 6 e 13, já estavam esgotados. Restavam apenas lugares nas arquibancadas especiais dos setores 4, 5 e 11, que custam entre R$ 70 e 140. Ainda há ingressos para cadeiras individuais no setor 6, quase na Praça da Apoteose, por R$ 70. A Liga ainda comercializa em sua sede, no Centro do Rio, frisas para os setores 4, 7 e 11. Os preços variam entre R$ 2.800 e R$ 1.850. A primeira escola a desfilar será a Vila Isabel. Em seguida, se apresentam Viradouro, Unidos da Tijuca, Mangueira e Grande Rio. A grande campeã do carnaval carioca, a Beija-Flor, deverá entrar na passarela às 3h40.