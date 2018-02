Campeãs do carnaval paulista voltam nesta sexta ao Anhembi As escolas de samba que se consagraram entre as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial de São Paulo voltam nesta sexta-feira, 23, ao Sambódromo do Anhembi, para o desfile das campeãs. A Gaviões da Fiel, campeã do Grupo de Acesso, também volta à avenida para abrir a seqüência dos desfiles, a partir das 22 horas. A segunda escola a desfilar é a Mancha Verde, campeã do Grupo de Escolas Esportivas. As duas agremiações carnavalescas, fundadas a partir das torcidas organizadas do Corinthians e do Palmeiras, prometem um desfile pacífico. Não haverá nenhuma operação especial, nem reforço policial para garantir a segurança. De acordo com a organização, as escolas se respeitam no carnaval e, assim, não devem misturar samba com futebol. Após o desfile da Mancha Verde, desfilam as vencedoras do Grupo Especial em ordem decrescente. Começa com a Império de Casa Verde, que obteve o 5º lugar, com o enredo Glória e Conquistas - A Força do Império está no Salto do Tigre. A escola, campeã dos últimos dois carnavais, deve surpreender o público novamente com o imenso carro abre-alas de 60 metros de extensão, que trazia tigres gigantes e surpresas pirotécnicas. Depois o público confere a agremiação Águia de Ouro, que ficou em 4º lugar, com enredo Deus fez o Homem de Barro e a Águia de Ouro, um Brasil feito à mão, que homenageava o artesanato brasileiro; a coreografia da bateria foi o grande destaque da apresentação. A escola de samba Vai-Vai, que conquistou a 3ª colocação, pisa na avenida em seguida com o tema O 4º Reino - O Reino do Absurdo. Com destaque para a reciclagem, a escola do bairro do Bexiga, era uma das favoritas ao título, o que não se concretizou. Encerram o desfile das campeãs as escolas Unidos de Vila Maria, vice-campeã do carnaval paulista, e a grande campeã, Mocidade Alegre. A Unidos da Vila Maria se destacou ao mostrar na avenida a história da cidade do litoral paulista, Cubatão, de forma bastante colorida. Já a Mocidade Alegre, fez bonito com o desfile simples e contagiante sobre o riso. Ingressos Na manhã desta sexta-feira ainda havia ingressos disponíveis para o desfile. Aproximadamente 55% dos ingressos, de 30 mil colocados à venda, ainda estavam disponíveis. Os preços variam de R$ 25 (arquibancada) e vão até R$ 16 mil (camarote especial). Mas é possível comprar ingressos também no setor de cadeira de pista (de R$ 70 a R$ 140), mesa de pista de 4 lugares (de R$ 450 a R$ 630) ou camarote simples (de R$ 4.350 a R$ 7.500). Para comprar ingressos para o desfile das campeãs, os interessados devem utilizar um dos pontos de venda distribuídos em São Paulo, Santo André, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As vendas no site da Ingresso Fácil estão encerradas. Os endereços dos pontos de venda podem ser encontrados no site oficial do Carnaval de São Paulo