CAMPO LIMPO: paraíso das lojas de rede De trem: shopping fica próximo à estação do metrô de mesmo nome. De automóvel: a cobrança pelo estacionamento começou em março Localizado em frente à estação de metrô de mesmo nome, o Campo Limpo é um centro de compras pequeno. São 160 lojas, entre as principais estão C&A, Marisa, Casas Bahia, Marabraz e o supermercado Compre Bem. O segmento de alimentação é limitado e o de diversão, apesar de cinco salas de cinema, fica devendo - tem apenas um pequeno parque com poucos jogos eletrônicos. Para quem ignora a facilidade do metrô e vai de carro, uma novidade ruim: o estacionamento, que não era cobrado, agora custa R$ 3,50. Fundação: 30/11/2005 Área: 20.000m2 Lojas: 160 Salas de cinema: 5 Vagas: 1.120 Estacionamento: R$ 3,50 (6 horas) Est. do Campo Limpo, 459, Campo Limpo, 2144-3500. 10h/22h (dom., 12h/20h). www.shoppingcampolimpo.com.br