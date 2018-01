Campos do Jordão espera receber 1,5 milhão de turistas As férias escolares e o Festival de Inverno, no Auditório Cláudio Santoro, devem levar para Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, até o início do mês de agosto, cerca de 1,5 milhão de turistas. A partir desta sexta-feira está aberta a temporada de inverno na cidade. Para este ano, a expectativa, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, é de um movimento 25% superior ao do ano passado, quando a cidade recebeu cerca de 1,2 milhão de pessoas. Um dos fatores que apontam para o crescimento de público é o número de empresas que investiram na temporada. São 300 empresas que estarão expondo seus produtos aos turistas. O número é 30% maior que o de 2001. Os 150 hotéis e as 80 pousadas que formam a rede hoteleira do município estão lotados, e as 5 mil casas de veraneio também devem acomodar boa parte dos turistas. O grande volume de visitantes provoca, todos os anos, um verdadeiro caos no trânsito da cidade. A frota de veículos do município sobe de 17 mil para 500 mil carros durante o mês de julho, provocando congestionamentos e dificuldade para estacionar. Na tentativa de superar o problema, o Departamento Municipal de Serviços Viários colocará cerca de 30 homens na rua para orientar o turista em rotas alternativas para chegar ao centro de Campos do Jordão, na Praça do Capivari, local mais movimentado da temporada. A partir da Avenida Januário Miráglia, a principal do município, são quatro rotas alternativas pelos bairros Abernéssia e Jaguaribe. Além das rotas, a prefeitura está apostando na orientação dos motoristas para que respeitem as faixas de pedestres, já que a cidade não conta com semáforos. O 33º Festival de Inverno será aberto no próximo dia 6 e se estende até 28 de julho, com atrações da música clássica e da MPB. A abertura terá a presença da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regida pelo maestro Roberto Minczuk no Auditório Cláudio Santoro. Reunindo nomes da música erudita internacional, como o trompetista Fred Mills e o tenor Ramon Vargas, o evento também levará para Campos do Jordão nomes da música popular brasileira, como os sambistas Beth Carvalho e Martinho da Vila, além de Ivan Lins e João Bosco. No Centro de Evento "Franco Montoro", bandas como RPM, Cidade Negra, Capital Inicial e Skank estarão se apresentando a partir do dia 6 de julho.