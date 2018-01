Campos reduz tarifa de ônibus em Recife dois dias antes de manifestação

Recife - O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, anunciou nesta terça-feira, 18, a redução da tarifa do transporte público. A medida foi tomada dois dias antes da manifestação marcada para quinta-feira, 20, no centro de Recife.

A tarifa vai passar de R$ 2,25 para R$ 2,15. "A decisão não é para acalmar os ânimos. O objetivo é fazer um dialogo correto, sabendo que a pauta está em construção dos debates nas ruas", afirmou o governador.

Sobre as manifestações, ele disse que a juventude foi as ruas nos anos 60, 70, 80, 90 e agora na maturidade da democrácia volta as ruas e nós entendemos que este movimento pode fazer bem ao Brasil.

"Vamos torcer para que seja bom para o Brasil. Despertar a importância da aproximação da sociedade na vida pública em torno dos grandes temas, na busca da utopia da nova pauta do século XXI. As pessoas estão em busca de qualidade de vida e nós que já fomos muito as ruas e estamos dispostos a voltar sempre as ruas, em torno de bandeiras que toquem o coração, e o sentimento das pessoas. Temos que festejar a presença da juventude nas ruas, que vai lutar pelas sua utopias e pelos seus sonhos. A pauta é mais ampla, não é por centavos. O importante é que a gente vá dando conta desta pauta. De forma mais rápida e outras podem demorar mais".

Ele garantiu que a polícia "está orientada a proteger a manifestação que vai ocorrer na quinta-feira, sem violência".