Canarinho rosa-salmão

Pelo menos até o fechamento desta coluna - a quarta-feira já amanhecia na China -, continuava desaparecida a camisa rosa-salmão que Dunga mandou para a lavanderia do hotel de Shenyang logo após a goleada sobre a Nova Zelândia. O técnico fez tudo exatamente como depois da vitória de estréia contra a Bélgica, só que, dessa vez, a roupa que repetiu à beira do campo nas duas primeiras partidas da Seleção não voltou para seu armário. E ninguém na delegação sabe como se diz "rosa-salmão" em mandarim para tentar identificar a cor da peça extraviada. Não é a primeira polêmica em torno do figurino de Dunga, mas o que está em jogo aqui, no lugar da vaidade, é a superstição. O assunto vem sendo tratado com discrição por toda a comissão técnica, para não parecer que o futebol brasileiro precisa desse tipo de coisa. Nas internas, porém, se levantou até a hipótese de sabotagem encomendada à máfia das lavanderias chinesas para beneficiar a dona da casa na partida de hoje, às 8h45 (hora de Brasília), em Quinhungdao. Quando Dunga entrar no gramado, saberemos se seu talismã foi recuperado a tempo. Se bem que, segundo os supersticiosos, se camisa que ganha jogo for lavada, a sorte vai toda pelo ralo. Será? DREAM TEAM Se você fosse Barack Obama, quem escolheria para seu vice: Michael Phelps ou Kobe Bryant? MELÔ DO JUDÔ "Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor" Assis Valente, compositor Sem estômago pra isso FHC está receoso do café da manhã que ficou de tomar amanhã com Geraldo Alckmin. "Será que ele vai servir pastel?", comentou com um assessor. Primeiro eles A Europa inscreveu 8 mil candidatos em concurso para astronauta. Se a seleção depender do premiê italiano, Silvio Berlusconi, os primeiros mandados pro espaço serão os ciganos. Festa da democracia O corpo-a-corpo de Ciro Gomes e Aécio Neves em Belo Horizonte deixou claro que, ao contrário de José Serra, a dupla vai se divertir a valer nessas eleições. As aventuras de Sarkozix Nicolas Sarkozy pode ter tomado a poção mágica de Asterix para acabar com a guerra no Cáucaso. Só se fala disso na Gália! Que bronze, meu! Holandês que lutou a final com Tiago Camilo tinha um bronze parecido com o de Romário. O que só valorizou a vitória do brasileiro. Zebra olímpica Com a greve dos funcionários de aeroportos em Bruxelas, a Bélgica é forte concorrente à medalha de ouro em caos aéreo, à frente do Brasil e da Argentina. O cada qual de cada uma Deus sabe o que faz! Deu a Chana a vaga de goleira titular da seleção brasileira de handebol. Deixou o salto com vara para Fabiana Murer.