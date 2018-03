Cancelada autorização para Renascer transmitir sinais de TV O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quarta-feira, 31, que decidiu cancelar a autorização dada pelo Ministério à Igreja Renascer, dos bispos Estevam e Sônia Hernandes, para retransmitir sinal de televisão em Vila Velha, no Espírito Santo. A autorização foi dada na última segunda-feira à empresa Ivanov Comunicação e Participações Ltda, para retransmitir sinais gerados pela Fundação Evangélica Trindade, canal 53, em São Paulo. A autorização foi emitida enquanto o ministro estava de férias, fora do País. Costa disse que somente na terça-feira alertado das denúncias de que a Fundação Trindade tem relação com os bispos da Igreja Renascer presos em Miami no início do mês, acusados de depoimento falso à polícia americana e de terem entrado nos Estados Unidos com dinheiro ilegal. Eles foram detidos com US$ 56 mil não declarados. "Ontem, pela manhã, é que fiquei sabendo que tinha relação da Ivanov com a Renascer", disse o ministro. Processo judicial Segundo Costa, a portaria que revoga a autorização será publicada nesta quinta-feira, 1º, no Diário Oficial da União. A revogação será mantida até que o processo judicial contra os bispos da Renascer seja concluído. "A Fundação está sob suspeita. Tenho obrigação de revogar o ato", disse Hélio Costa, afirmando que é uma de suas prerrogativas como ministro "zelar pelo bem público". Costa disse que durante o processo que precedeu a autorização dada na segunda feira, foi feita uma investigação sobre a empresa interessada na retransmissora e que a Ivanov estava perfeitamente enquadrada na lei. "Normalmente fazemos um procedimento de consulta interna de quem é que está pedindo, mas infelizmente são 40 mil processos no Ministério, cada dia fica mais difícil entrar no detalhe e saber rigorosamente o que tem por trás de qualquer coisa", argumentou o ministro. Segundo ele, no processo não consta o nome dos bispos como donos da Fundação. Além da retransmissora de Vila Velha, a Ivanov entrou no Ministério com outros três pedidos para atuar na retransmissão de sinais de televisão em Divinópolis (MG), Limeira (SP) e Ribeirão Preto (SP), cujos processos não foram concluídos no Ministério. Costa disse que houve uma consulta pública sobre o pedido de Vila Velha e que não houve nenhuma manifestação contrária. A Renascer tem uma geradora de TV em seu nome que, segundo Hélio Costa, não foi autorizada na sua gestão no Ministério. Também há suspeita de que a Igreja tenha outras retransmissoras de TV em nome de terceiros.