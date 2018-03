Cancelado o jantar de Ronaldo a Dilma

Depois de ter confirmado ontem pela manhã o jantar que daria para Dilma em seu apartamento em Higienópolis - conforme publica hoje a coluna Direto da Fonte, no Caderno 2 - o jogador Ronaldo anunciou o cancelamento do evento no meio da tarde.

Segundo o craque, o encontro - semelhante ao que ocorreu com José Serra, em junho - esbarrou em problemas de agenda da candidata. "Tinha reforçado o convite a Dilma para o segundo turno, mas a campanha está pegando fogo para os dois lados. Então, não vai acontecer o jantar", disse ele em entrevista convocada para falar sobre o sofrível desempenho do Corinthians.

Já haviam confirmado presença o presidente do clube, Andrés Sanchez, e jogadores como Roberto Carlos, Elias e William. Segundo assessores, Dilma tem comício hoje às 19 horas, em São Miguel Paulista. E quer poupar forças para o debate de domingo.