Cancelamento de decolagens da Gol causa tumulto no Galeão

RIO - No Rio, o cancelamento de decolagens da Gol causou tumulto no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Um voo para Buenos Aires com escala em Porto Alegre foi cancelado e revoltou os passageiros. A Companhia Aérea acomodou todos em hotéis.

Veja também:

Gol ainda tem voos atrasados e cancelados em todo o País

De acordo com o site da Infraero, um voo da Gol para Congonhas foi canelado e outros duas partidas para Belo Horizonte e Porto Alegre estão atrasadas. Na parte da tarde, a companhia aérea já anunciou o cancelamento de outros três voos.

A empresa atribuiu os cancelamentos ao intenso tráfego aéreo de sexta-feira, que fez com que algumas tripulações atingissem o limite de horas de jornada de trabalho previsto na regulamentação da profissão e ficassem impossibilitadas de voar.

No Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, que concentra os voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo, 12.45% dos voos estão atrasados. De acordo com a Infraero, das 23 chegadas programadas, três foram canceladas e um voo atrasou mais de 30 minutos.

Em relação aos voos de partida do Santos Dumont, dos 32 programados nesta manhã, um voo da Gol foi cancelado e oito estão com atrasos superiores a 30 minutos.