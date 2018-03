Candidata avisa: só vai a quatro debates na TV

Esta sua decisão levou o rival José Serra (PSDB) a anunciar, no início da noite de ontem, que também não irá ao debate digital - e, sem os dois, os sites desistiram. Nota da TV1, que coordenava o evento, informa que "Dilma recusou oficialmente o convite na terça-feira e hoje (ontem), no início da noite, o candidato Serra informou que não participaria mais por problema de agenda".

Dilma defendeu-se alegando que "queria uma coisa mais racional, juntar todo mundo, mas eles não chegaram a um acordo". Ela confirmou, no entanto, que vai participar de sabatina no UOL.

Horas antes, a orientação de Dilma foi desafiada pelo coordenador de mídia de sua campanha, Marcelo Branco, que disparou mensagens no Twitter defendendo sua presença no debate do dia 26. Informada, a candidata ordenou que Branco tirasse essa sua campanha do ar.

Dilma não é a única a reduzir sua participação em debates eventos. Os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), e da Bahia, Jaques Wagner (PT), que lideram as pesquisas em seus Estados, anunciaram decisões semelhantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A população nos conhece. Há uma avaliação nesta eleição se este governo merece continuar ou não", justificou Cabral. Ele disse estar à disposição para entrevistas, "mas em questão de debates (com adversários), em princípio não". Há três eventos previstos por TVs do Rio. O primeiro na Band, a 12 de agosto. Os outros dois serão em setembro - dia 16 na RedeTV! e dia 28 na Globo.

A posição de Cabral foi logo criticada por seu rival direto, o candidato do PV, Fernando Gabeira. "Isso só vai empobrecer o debate", afirmou o deputado, segundo colocado na disputa.

Em Salvador, o governador Wagner, que lidera as pesquisas, avisou que não irá ao encontro de 11 de agosto, entre candidatos a governador. Seu rival Geddel Vieira Lima (PMDB), terceiro nas pesquisas, o acusou de "posicionar-se como um coronel".