Candidata condena diplomacia brasileira

Colômbia. "Talvez tenhamos de recuperar nossa credibilidade política como mediador de conflitos", disse. A candidata do PV disse que o alinhamento entre o presidente Lula e o venezuelano Hugo Chávez gera insegurança no governo colombiano. "Faz com que sintam que não temos atitude suficientemente neutra para mediar o conflito", avaliou.

A candidata negou que, se eleita, pretenda romper com governos polêmicos, como o de Chávez. Para Marina, a relação entre os chefes de Estado deve ser baseada em princípios, e não em afinidade ideológica.