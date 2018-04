A candidata a deputa federal Ana Cattan (PMN) registrou boletim de ocorrência ontem denunciando ameaças de morte por parte de seu ex-marido, com quem foi casada por dois anos. Ontem ela recebeu 9 torpedos no celular com xingamentos e ameaças. Com as mensagens como prova, ela registrou a ocorrência no 78º DP. O ex-marido não foi localizado.