Candidato à reeleição terá mais tempo na TV

Estimativa feita com base em consultas às assessorias jurídicas dos candidatos ao governo de Mato Grosso aponta que o governador Silval Barbosa (PMDB) terá o maior tempo de TV destinado à propaganda eleitoral gratuita no Estado. Pelos cálculos extraoficiais, o peemedebista ficará com aproximadamente 42% do tempo total de cada bloco e terá cerca de 15 minutos e 34 segundos dos 36 minutos destinados a todos os candidatos.