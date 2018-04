Candidato de Aécio sobe no Ibope

A diferença entre Hélio Costa (PMDB) e Antonio Anastasia (PSDB) na disputa pelo governo de Minas caiu de 18 para 11 pontos porcentuais, conforme pesquisa Ibope divulgada ontem pela TV Globo Minas.

No primeiro levantamento após o início da propaganda eleitoral gratuita, Costa continua liderando a disputa com 38% das intenções de voto, seguido por Anastasia, com 27%. Em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 30 de julho, o peemedebista oscilou negativamente um ponto porcentual - dentro da margem de erro, de 2% para mais ou para menos - enquanto o tucano subiu seis pontos.

Com 1% cada, aparecem Vanessa Portugal (PSTU), Luiz Carlos Ferreira (PSOL) e José Fernando Aparecido (PV). Edilson José do Nascimento (PT do B), Fábio Bezerra (PCB) e Pedro Paulo (PCO) não atingiram 1% das intenções de voto.

Na disputa pelo Senado, Aécio Neves (PSDB) e Itamar Franco (PPS) continuam liderando. O ex-presidente aparece com 43% das intenções de voto, quatro pontos porcentuais a mais do que o último levantamento, quando tinha 39%. O ex-governador recuou dentro da margem de erro, de 70% para 69%. Já o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel (PT) oscilou de 18% para 19%, também dentro da margem de erro.

Foram entrevistados 2.002 eleitores entre 18 e 20 de agosto. Os votos brancos ou nulos somam 7% e os indecisos, 25%. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o levantamento foi contratado pelo próprio Ibope e está registrado sob o número 62810/2010.

Repercussão. Antonio Anastasia comemorou o resultado, afirmando que ele "já demonstra de fato uma arrancada muito positiva" de sua candidatura. "A diferença caiu bastante. Estamos muito animados e estamos sentindo isso nas viagens que fazemos pelo Estado afora", afirmou o governador durante visita a Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Para Aécio Neves, o crescimento do candidato tucano já era previsto. O ex-governador voltou a afirmar que confia na vitória de Anastasia no primeiro turno. "Quanto mais conhecido o governador Anastasia se torna, maior a intenção de voto em relação a ele", comentou.

Senado

69% das intenções de voto tem Aécio Neves (PSDB) na disputa pelo Senado. Ele lidera em MG

43% Itamar Franco (PPS) está em segundo lugar - cresceu 4 pontos desde a última pesquisa