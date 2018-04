Candidato nega intenção de mudar rumo da campanha O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, garantiu que não pretende mudar o rumo de sua campanha, apesar da crescente desvantagem em relação à candidata Dilma Rousseff (PT). "Seguiremos nosso trabalho com muita seriedade, muito empenho, otimismo e propostas para mostrar à população. Vamos chegar lá", afirmou o candidato tucano, em visita ao Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Serra evitou comentar as cobranças de integrantes do PSDB sobre a necessidade de mudar a campanha. O candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, minimizou o resultado das últimas pesquisas. "O processo eleitoral está em pleno curso e o Serra tem tudo para ir ao segundo turno e chance de ganhar a eleição", disse Alckmin.