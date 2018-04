Candidato punido consegue reduzir multa

O Tribunal Regional Eleitoral reduziu o valor da multa aplicada ao deputado estadual e pastor Dilmo dos Santos (PV). Ele havia sido multado em R$ 25 mil por propaganda antecipada. A multa foi reduzida para R$ 5 mil, após recurso do candidato. Para o TRE, a divulgação de marcadores de páginas com nome e foto do candidato, a promoção pessoal em programa de rádio e o envio de correspondência aos fiéis com referências a sua candidatura, anteriores a 6 de julho, caracterizam propaganda eleitoral antecipada. Cabe recurso ao TSE.