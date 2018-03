Candidatos a estágio ganham novo prazo O Ministério Público Federal em São Paulo prorrogou até sexta-feira a entrega de documentos para quem se inscreveu no processo seletivo para estágio na área de direito. Os inscritos devem imprimir a ficha de registro e entregá-la até sexta, das 14 horas às 17 horas, no prédio da Procuradoria da República do Estado de São Paulo. Os candidatos deverão entregar lista de documentos com dados pessoais, conforme especificada no edital. Os candidatos deverão doar 2 kg de arroz ou feijão ou duas latas de leite em pó. Após a publicação do resultado, o número de chamados estará condicionado ao número de vagas disponíveis.