Candidatos ao Senado por SP debatem na TV

Pelas regras do encontro, aprovadas pelas campanhas, participariam os seis concorrentes mais bem posicionados na pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, divulgada no dia 4 de setembro. Com a desistência de Orestes Quércia (PMDB) e devido à internação de Romeu Tuma (PTB), quatro candidatos estão aptos a participar: Marta Suplicy (PT), Netinho de Paula (PC do B), Aloysio Nunes (PSDB) e Ciro Moura (PTC). Os demais candidatos fizeram um acordo com a TV Gazeta e com o Estado e concederam entrevistas que serão veiculadas na emissora e ficarão disponíveis no site estadão.com.br.

O debate entre os candidatos ao Senado é o terceiro encontro promovido em parceria entre a Gazeta e o Estado. No dia 24 de agosto, a emissora e o jornal reuniram os candidatos ao governo de São Paulo. Os presidenciáveis participaram de encontro no dia 8 de setembro. O destaque negativo foi a ausência da candidata Dilma Rousseff (PT), que alegou problemas de agenda e não compareceu. O Estado também saiu na frente e foi o primeiro a promover debate entre os candidatos a vice-presidente.

Na próxima terça, os concorrentes ao Senado terão 90 minutos para discutir suas ideias e propostas. O debate terá quatro blocos e será mediado por Maria Lydia Flandoli. No primeiro e no terceiro blocos, os candidatos responderão a perguntas formuladas por outro candidato. A âncora sorteará o nome de quem vai perguntar e de quem responderá à questão.

No segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas relativas a um dos temas previamente determinados, como saúde, educação, transporte e segurança. Formularão as questões os jornalistas Luiz Fernando Rila, editor-executivo do Estado, Marcelo de Moraes, repórter da sucursal de Brasília do jornal, Paulo Markun, comentarista do Jornal da Gazeta, e Silvia Corrêa, chefe de redação do departamento de jornalismo da emissora. No quarto bloco, os candidatos farão suas considerações finais.