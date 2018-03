Candidatos saem à caça do voto dos indecisos Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul deflagraram caçada ao voto dos indecisos na reta final da campanha. Mais do que em eleições anteriores, é essa faixa do eleitorado, quantificada em 10% na modalidade estimulada e em 32% na espontânea, em recente pesquisa, que pode definir se Tarso Genro (PT, PR, PSB e PC do B) ganha no 1.º turno ou se José Fogaça (PMDB, PDT, PTN e PSDC) e Yeda Crusius (PSDB, PRB, PP, PSL, PSC, PPS, PHS e PT do B) conseguem levar para o 2.º.