Candidatos travam batalha judicial no DF

Os candidatos ao governo do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT) e Weslian Roriz (PSC), travam uma batalha judicial. A coligação do candidato petista ingressou no final da semana passada com pedido de investigação judicial no no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra Weslian, o vice dela, Jofran Frejat, e o secretário de Educação do DF, Sinval Lucas de Souza Filho, por abuso de poder político e econômico. Com essa ação, somam 17 as representações movidas por Agnelo contra a campanha adversária. Weslian Roriz, em contrapartida, acionou o candidato petista quatro vezes.