Candidatos usam trechos no horário gratuito

Os presidenciáveis Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) transportaram ontem para seus programas no horário eleitoral gratuito os "melhores momentos" do tenso debate que travaram na noite de domingo na TV Bandeirantes. As propagandas tinham igual objetivo: transmitir aos telespectadores a ideia de que seu candidato havia saído vitorioso.

O filme petista destacou sete trechos do debate, começando pela questão formulada por Dilma acerca das privatizações no governo de Fernando Henrique Cardoso. "Candidato Serra, você foi ministro do Planejamento na época áurea das privatizações. E foi chefe do plano nacional de privatizações do Brasil", anotou a petista, para depois emendar: "Eu gostaria de saber se nesse período, além da Vale e das empresas mencionadas aqui, como por exemplo, a Light, quantas empresas você privatizou nesse processo?"

Também fizeram parte da seleção petista os temas aborto, polêmica que permeia a candidatura de Dilma desde a reta final do primeiro turno, e a continuidade dos programas criados no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com ênfase para o Minha Casa, Minha Vida. "Eu já vi você (Serra) falar muito mal do Minha Casa, Minha Vida. Então, aqueles usuários do Minha Casa, Minha Vida olhem bem para o candidato", pontuou a candidata.

A propaganda tucana buscou destacar o "desempenho" do candidato. "Quem assistiu ao debate ontem (anteontem) à noite não teve dúvidas. Serra mostrou que tem mais biografia, é mais preparado e tem as melhores propostas para o Brasil", disse a apresentadora.

O vídeo destacou seis trechos do debate, nos quais Serra falou sobre economia, educação, saúde, segurança pública, "privatizações do PT" e coerência.

Numa das intervenções da apresentadora do programa, ela disse: "Sempre sereno, Serra mostrou equilíbrio e propostas para melhorar o Brasil. Nervosa e agressiva, Dilma deixou perguntas sem reposta e atacou até a mulher do Serra." Em seguida, o vídeo exibiu comentário feito pelo presidenciável tucano durante o debate. "Eu tenho de confessar que estou surpreso com essa agressividade, com esse treinamento da Dilma Rousseff, que, eu vou dizer, está se mostrando, né, como é de verdade."

Ao fim do bloco dedicado aos "melhores momentos" do debate, o filmete de Serra mostrou eleitores dele de cinco cidades do País - Recife, Contagem (MG), São Paulo, Rio e Salvador - em clima de comemoração.