Cano alaga ''aquário'' no fim do Detran Ibirapuera Foi uma despedida embaixo de muita água para os cerca de 3 mil despachantes que passavam todos os dias pelos prédios (agora ex-prédios) do Detran, no Ibirapuera, zona sul, que fechou as portas de vez no fim da tarde de ontem. O tempo na capital ficou firme durante todo o dia. Mas "choveu" bastante lá dentro - na sala conhecida como "aquário", que era usada para a retirada de documentos pelos despachantes.