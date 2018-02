Canoas começa a usar sistema de detecção de tiros

PORTO ALEGRE - O município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, tornou-se o primeiro da América Latina a usar o Sistema de Detecção de Disparos de Armas de Fogo (SDD) nesta segunda-feira, 27. Um conjunto de sensores colocados em postes e edifícios do bairro Guajuviras capta o som de tiros, identificando o local do disparo e até o calibre do projétil, e envia a informação no tempo máximo de 15 segundos ao Centro Integrado de Segurança Pública do município, que pode acionar a patrulha mais próxima da Brigada Militar para rápida abordagem de envolvidos em vandalismo, assaltos, confrontos e homicídios. A operação também é auxiliada pelas câmeras de vídeo espalhadas pela região.

"Cada vez que um bandido efetuar um disparo estará também chamando a polícia", prevê o secretário de Segurança de Canoas, Alberto Kopittke. A tecnologia é importada dos Estados Unidos e, conforme o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, que esteve na solenidade de lançamento do sistema, pode ser levada aos grandes centros urbanos do País após um período de análise de desempenho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O investimento de R$ 2 milhões recebeu recursos do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci). Desde outubro do ano passado, o bairro Guajuviras é um dos Territórios da Paz criados pelo Ministério da Justiça para reduzir a criminalidade com ações comunitárias em regiões violentas. Em 2009, foram registradas 50 mortes violentas na região, de um total de 126 em todo o território municipal.

A expectativa das autoridades é inibir o uso de armas de fogo e reduzir o número de homicídios no bairro. Nos Estados Unidos, há estimativas de que indicam queda de 80% no total de disparos e de 20% nas mortes por arma de fogo nas 50 cidades que já adotaram o sistema. Do total de 33 sensores previstos para a área, 17 já estão em operação. Os demais serão acionados em 60 dias.