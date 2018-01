Cantor Belo será libertado em abril, revela Viviane A atriz e modelo Viviane Araújo, rainha da bateria da Mocidade, revelou que em abril seu marido, o cantor Belo, deve sair da prisão, onde cumpre pena por associação ao tráfico. De acordo com Viviane, o cantor foi beneficiado com a progressão do regime. "Vamos fazer uma grande festa. Vai ter até trio elétrico. Agora falta o pouco", comemorou. Segundo ela, a fantasia que está usando é um presente de aniversário para escola, que completa cinqüenta anos. Viviane Araújo vai desfilar usando um salto número 15. Mesmo assim, garante que está "super confortável". "Já estou acostumada, para mim é trivial, é como se estivesse descalça."