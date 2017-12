Cantor Dave Matthews planta árvores em SP O cantor Dave Matthews plantou ontem duas árvores na Praça Sagrado Coração de Maria, nos Jardins. "Quero sentir que estou fazendo algo pelo meio ambiente. Acredito que possa ser um bom exemplo para as pessoas, principalmente os jovens", disse. Em sua terceira passagem pelo País, ele participou do festival About Us, na Chácara do Jockey.