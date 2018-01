Cantor Pedro Leonardo passou por traqueostomia e segue internado na UTI

São Paulo, 7 - O cantor sertanejo Pedro Leonardo passou, às 17h deste último domingo, 6, por uma cirurgia de traqueostomia no Hospital Sírio Libanês, no Centro de São Paulo.

Conforme o último boletim médico divulgado pelo hospital, Pedro continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado geral estável. Segundo os médicos responsáveis pelo cantor, a traqueostomia aconteceu com sucesso e sem intercorrências.

Pedro Leonardo sofreu um grave acidente de carro no dia 20 de abril, em uma estrada entre os estados de Minas Gerais e Goiás. O cantor ficou internado em estado grave no Hospital de Goiânia, em coma induzido. No dia 26 de abril ele foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde teve sua sedação cortada no último dia 29 de abril.