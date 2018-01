Cantora de jazz faz apresentação gratuita Amantes do jazz não podem perder a apresentação gratuita de Diana Krall hoje no Parque Villa-Lobos. A cantora fez muito sucesso nos anos 1990. Seu álbum All for You (1995) é um dos mais elogiados e lhe rendeu indicação ao Grammy na categoria melhor performance vocal jazz. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 1.655, Alto de Pinheiros, tel. 3868-1245.