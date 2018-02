Cantora morre ao cair de trio elétrico no Pará A cantora Cinthia de Cássia, de 28 anos, morreu na noite de sábado após cair de um trio elétrico que participava do carnaval da Vila dos Cabanos, em Barcarena, no Pará. Líder da banda Doce Desejo, ela foi derrubada junto com outras pessoas por um fio de telefone que atingiu o veículo durante a apresentação. Cinthia foi levada para o Hospital Metropolitano de Belém, mas morreu de traumatismo craniano. O irmão da cantora, Fabrício do Rosário, informou à imprensa que vai entrar na Justiça contra os responsáveis da festa, a secretaria de Cultura do Município. Para ele, a pouca estrutura do local, onde aconteceu a festa, permitiu a ?tragédia? que culminou com a morte da sua irmã. ?O local por onde passa o trio deveria ter mais estrutura. Os advogados já estão vendo de que maneira dar entrada ao processo?, disse Fabrício. O enterro da cantora está previsto para acontecer nesta segunda-feira, 19, às 9 horas, no cemitério Parque das Palmeiras, na região metropolitana de Belém.