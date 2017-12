Cantores fazem show para arrecadar água A TV Cultura, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, governo paulista e Fundo Social de Solidariedade, promoverá amanhã o evento SOS Santa Catarina em prol das vítimas da chuva no Estado. Estão confirmadas as presenças de Ed Motta, Chico César, Fabiana Cozza, Jairzinho Oliveira, Lecy Brandão, entre outros cantores. O portão 34 do Anhembi será aberto às 18 horas e os shows começarão às 20 horas. Para participar, cada pessoa deve levar uma garrafa de água mineral ou cobertor.