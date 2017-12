Caos na Inteligência Do mesmo jeito que há bem pouco tempo a Anac fez o que pôde para acabar com a aviação civil no Brasil, a Abin não tem medido esforços para desmoralizar a inteligência no País. A tal Agência Brasileira de Inteligência, cá pra nós, só faz burrada. A última responde à acusação de grampo no telefone do presidente do STF. "Só um estúpido faria uma coisa dessas", admitiu Paulo Lacerda, chefe na Abin de quem faz coisas estúpidas a torto e a direito em Brasília. Dizem, até mesmo, que tem agente secreto por lá grampeando a si mesmo para parecer um sujeito como outro qualquer. Falta, ao que tudo indica, pessoal para ouvir e filtrar tanta conversa fiada - ou teríamos, decerto, diálogos mais comprometedores publicados pela imprensa no lugar desse último papo do ministro Gilmar Mendes rasgando seda para o senador Demóstenes Torres. Em nome da inteligência, ou a Abin faz o serviço sujo com alguma finalidade ou manda logo suspender os grampos até segunda ordem. NOTA 10 Pérola de humor instantâneo do jornalista Roberto Godoy (mediador das sabatinas do Estado com os candidatos à Prefeitura de São Paulo), reinterpretando o que Marta Suplicy quis dizer com "Adversário a gente não escolhe, a gente Enfrenta" - É como cunhado, não é candidata? EFEITO GRAMPO Autoridades ambientais de Brasília estão preocupadas com a quantidade de celulares atirados no Lago Sul da capital nos últimos dias. E o vento levou! Pelos cálculos dos meteorologistas de John McCain, o furacão Gustav não fará estrago algum na convenção do Partido Republicano se mantiver Bush afastado de Minnesota por mais uns dias. Aliança sob suspeita Todo mundo em Belo Horizonte sabe que o apoio das loiras foi decisivo para a recuperação espetacular do candidato de Aécio Neves nas pesquisas de intenção de voto. Mas ninguém desconfia que diabos o governador prometeu a elas em troca da virada. Botando pelo ladrão Os mais de cem pingüins lambuzados de óleo recolhidos dia desses em Florianópolis teriam, segundo versão corrente na internet, esbarrado na tal camada pré-sal pelo caminho. Será? Novo começo de era Ingrid Betancourt vai, aos poucos, refazendo seu ciclo de amizades pós-cativeiro das Farc. Ela agora está assim, ó, com o papa Bento XVI. Ingrid manteve um papo animadíssimo ontem com o Sumo Pontífice, e ficou de voltar dia desses com Nicolas Sarkozy e Carla Bruni. Efeito colateral A brasileirada que encheu a cara de feijoada e caipirinha no Brazilian Day de domingo, em Nova York, matou ontem com uma tremenda ressaca o que ainda restava de vontade de voltar ao País. A vaia será a mesma Dunga convocou Hernanes para a vaga de Anderson. Para quem não entende de futebol é bom esclarecer que isso quer dizer o seguinte: nada. Rigorosamente, nada!