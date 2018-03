Capa do JT é citada em ranking do Newseum A capa do Jornal da Tarde de ontem ganhou destaque. O Newseum, museu do jornalismo, em Washington, colocou a primeira página do diário do Grupo Estado entre as dez melhores publicadas por jornais, num ranking atualizado diariamente. Segundo o museu, o sumiço do voo 447 da Air France foi "a maior história" das publicações do planeta ontem.