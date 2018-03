Capiberibe e Barreto disputam 2º turno Com a presença de 200 agentes da Polícia Federal nas ruas do Amapá, a votação no Estado foi tranquila e reprovou nas urnas o nome dos políticos envolvidos nas investigações da Operação Mãos Limpas, desencadeada pela PF no dia 10 de setembro. A disputa para o governo foi apertada e, com 99,42% dos votos apurados, Lucas Barreto (PTB) estava em primeiro lugar, com 28,93% dos votos. Em segundo lugar estava Camilo Capiberibe (PSB), com 28,71%, superando o ex-presidente da Assembleia Jorge Amanajás (PSDB).