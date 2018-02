Capital amanhece sem ônibus e trens do Metrô nesta 2ª feira Apenas duas das 18 empresas de ônibus que operam na cidade de São Paulo não aderiram à paralisação que teve início às 4h30 desta segunda-feira em toda a capital. As estações de metrô amanheceram fechadas. Segundo Jorge Isao Hosogi, presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores, e o centro de operações da São Paulo Transportes (SPTrans), a Viação Santa Brígida e a Viação Gato Preto, localizadas na região noroeste da cidade, operam quase que normalmente, mas a grande maioria dos 1.300 motoristas vão retardar a saída das 29 garagens para as 6h30. Como os ônibus destas duas empresas saíram das garagens, os terminais da Pirituba e Lapa estão funcionando normalmente. A situação em todas as linhas do Metrô é a mesma. Como a estação Itaquera do Metrô está fechada, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) resolveu fechar também o acesso dos passageiros naquela estação para evitar uma superlotação do sistema. Os passageiros da CPTM que querem ingressar nos trens naquele trecho devem seguir para as estações Dom Bosco e José Bonifácio. Os microônibus, que são subordinados às cooperativas, estão sendo instruídos a estender as linhas que se restringem aos bairros para o centro da cidade. As categorias lutam pela manutenção de um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à emenda 3, como ficou conhecida a proposta aprovada pelos parlamentares proibindo auditores fiscais de multar empresas prestadoras de serviços, mesmo se julgarem que esses contratos estejam disfarçados de relações empregatícias. A justiça ordenou que durante o horário de pico da manhã e da noite, 100% da frota de trens e ônibus circulasse pela cidade. A multa pelo não cumprimento da decisão judicial é de R$ 100 mil ao dia. Rodízio O prefeito Gilberto Kassab (DEM) afirmou que o secretário municipal dos Transportes, Frederico Bussinger, já tinha conversado com as empresas de ônibus contratadas pela administração para transmitir a responsabilidade contratual para operarem suas frotas. ?Não temos a intenção de suspender o rodízio municipal porque não acreditamos em uma paralisação dos ônibus. Mas, em virtude da possível paralisação do metrô determinei que a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) esteja com todo seu efetivo na rua desde as primeiras horas do dia, procurando dar todo auxílio ao motorista?, ressaltou Kassab.