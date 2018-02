Capital continua com sol, calor e qualidade do ar ruim Uma frente fria passou pelo litoral paulista no domingo, mas não mudou o tempo no Estado, que deve ter sol, calor e pouca chuva nesta segunda-feira, 2; há possibilidade de rápidas pancadas de chuva no período da tarde. A semana inteira deve ser de sol e temperaturas altas, mas as condições de chuva aumentam a partir da tarde de quarta-feira, quando uma frente fria chega com mais força ao litoral. Apesar de a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) não ter apontado nenhum ponto de estado de alerta na qualidade do ar, quatro regiões da cidade ainda apresentam qualidade inadequada: IPEN USP, Mooca, Nossa Senhora do Ó e Santana. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) ficou em alerta durante todo o final de semana. Segundo informações da instituição, a média de umidade do ar no sábado, 31, nas estações Perus, Itaquera, Jaçanã/Tremembé e Parelheiros ficou muito baixa, atingindo 18%, o mesmo índice verificado na sexta-feira (30). No domingo, a CGE registrou a menor média na estação Perus, que atingiu os 20%. Na manhã desta segunda, o CGE registrou índices mais altos em comparação aos observados durante o final de semana. Na estação Perus o índice alcançou 38%. Já na estação Jaçanã/Tremembé a umidade do ar também está melhor. Segundo o CGE, o nível alcançou 41%. "Hoje pela tarde os índices deverão ficar baixos novamente", disse a meteorologista do CGE, Lucyara Rodrigues. "Hoje no final da tarde teremos chuvas isoladas, mas o tempo muda mesmo de terça para quarta quando uma frete fria chega na região Metropolitana e traz chuvas mais generalizadas", explicou.