Capital e Grande SP terão sexta-feira com tempo nublado

A manhã desta sexta-feira, 5, começou com variação de nebulosidade na Capital paulista e as temperaturas na casa dos 19ºC. Por conta dos ventos, que estão soprando do mar para o continente, o céu se manterá com muita nebulosidade ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Entre o fim da tarde e o início da noite são esperadas chuvas fracas, por vezes moderada, em função da aproximação de áreas de instabilidade que irão se formar no sul do País. As temperaturas continuam baixas para a época do ano e variam entre mínima de 18,0ºC e máxima de 24,0ºC.

Neste final de semana, as chuvas ocorrem em forma de pancadas principalmente no período da tarde, com potencial para provocar alagamentos.